"Sen kimsin, ne kadar maaş alıyon"....Hem maske takmadı hem güvenlik güçlerine direndi...
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"Sen kimsin, ne kadar maaş alıyon"....Hem maske takmadı hem güvenlik güçlerine direndi...

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamalarında en riskli illerin arasında 5'inci sırada yer alan Bursa, Emniyet Müdürlüğü'nün sıkı denetimleriyle riskli iller arasından çıkmayı başardı.

09.07.2020 09:31 | Son Güncelleme: 09.07.2020 09:37

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamalarında en riskli illerin arasında 5'inci sırada yer alan Bursa, Emniyet Müdürlüğü'nün sıkı denetimleriyle riskli iller arasından çıkmayı başardı. Mudanya Sahili'nde gezen bir kişi, maske takmadığı için ceza işlemi uygulayan mahalle bekçilerine direnip "sen kimsin ne kadar maaş alıyorsun" deyince gözaltına alındı. O anlar ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Bursa'da maske takma zorunluğu getirilmesiyle birlikte maske takmayan 20 binden fazla kişiye polis ve mahalle bekçileri tarafından ceza yazıldı. Düğün, asker uğurlaması, işyeri açılışı, sahil ve plajlarda polis ekiplerinini sıkı denetimlerine uymayanlara cezai işlem uygulandı.

bursayadairhersey instagram ekibinin Mudanya ilçesi sahilinde kaydettiği görüntüler, güvenlik güçlerinin zor şartlar altında görevini yerine getirmeye çalıştığını bir kez daha ortaya koydu.

Görev yapan mahalle bekçileri maske takmadığı gerekçesiyle bir kişiye ceza yazacağı sırada bu kişinin direnmesi ve bağırması cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Ceza yazdırmakta direnen kişi olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Maske takarak kurallara uyan vatandaşlar ise mahalle bekçileri ve polisi destekleyerek o anları kaydetmeyi ihmal etmedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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