Şen kardeşler cinayetinin katili bulundu mu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonuyla ekranlara gelmekte. Sezonun ilk konulardan birisi olarak Şen Kardeşler cinayeti ele alınıyor. Peki, Şen kardeşler cinayetinin katili bulundu mu?

Şen kardeşler cinayetinin katili bulundu mu? sorusunun yanıtı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicileri tarafından merak edilen konuların arasında yer alıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

ŞEN KARDEŞLER CİNAYETİ

İki kardeşin evidne korkunç cinayete kurban gitmesinin ardından ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ŞEN KARDEŞLER CİNAYETİNİN KATİLİ BULUNDU MU?

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