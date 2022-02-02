"Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" Mersin'de sahnelendi - Haberler
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"Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" Mersin'de sahnelendi

AA, Hilal Uştuk - Güncel
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" adlı oyunuyla Mersin'de tiyatro seyircisiyle buluştu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" adlı oyunuyla Mersin'de tiyatro seyircisiyle buluştu.

Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazdığı ve yönettiği oyun, "Mezitli Tiyatro Günleri" kapsamında Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Erkeklerin yalnız ve eksik bıraktığı yaşamlarında, birbirlerine tutunurken giderek birbirine benzeyen Ayfer, Başak ve Melis'in hikayesinin anlatıldığı oyunda Esin Umulu, Şebnem Köstem ve Yeliz Şatıroğlu rol aldı.

AA / Hilal Uştuk - Güncel

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