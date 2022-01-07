"Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin", Esenyurt'ta tiyatroseverlerle buluşacak - Haberler
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"Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin", Esenyurt'ta tiyatroseverlerle buluşacak

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

İstanbul'un her noktasına oyunlarını götürmeyi hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" adlı oyunuyla Esenyurt seyircisinin karşısına çıkacak.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un her noktasına oyunlarını götürmeyi hedefleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" adlı oyunuyla Esenyurt seyircisinin karşısına çıkacak.

Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazıp, yönettiği oyun, 11 Ocak Salı günü saat 20.00'de Esenyurt Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Erkeklerin yalnız ve eksik bıraktığı yaşamlarında, birbirlerine tutunurken ve giderek birbirine benzeyen Ayfer, Başak ve Melis'in hikayesinin anlatıldığı oyunda Esin Umulu, Şebnem Köstem ve Yeliz Şatıroğlu rol alıyor.

Tek perdeden oluşan oyunun sahne tasarımını Almila Altunsoy, kostüm tasarımını Aysel Doğan, ışık tasarımını Murat Özdemir ve efektlerini Gökhan Balsoy gerçekleştirdi.

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AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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