Sen Edirne Şube Başkanı Ayar: "Din görevlilerine sataşmak kimseyi yüceltmez"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sen Edirne Şube Başkanı Ayar: "Din görevlilerine sataşmak kimseyi yüceltmez"

02.11.2020 16:15 | Son Güncelleme: 02.11.2020 16:20
Sen Edirne Şube Başkanı Ayar:

Sen Edirne Şube başkanı Erol Ayar, İzmir'de yaşanan deprem sonrası bazı sosyal medya hesaplarından din görevlilerini hedef alan paylaşımları kınadı.

Sen Edirne Şube başkanı Erol Ayar, İzmir'de yaşanan deprem sonrası bazı sosyal medya hesaplarından din görevlilerini hedef alan paylaşımları kınadı.

Ayar, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Doğal afetlerde en fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Ayar, "Doğal bir afet karşısında bile din görevlilerine, camiye saldırmak iyi niyetten uzak provokatif açıklamalar yapmak kimseyi yüceltmez. Din görevlilerine sataşmak kimseyi yüceltmez. Bu çatlak sesler din görevlilerimizi güzel hizmetlerinden alı koymayacaktır." ifadelerini kullandı.

Din görevlisine, camiye, insanların kutsallarına saldırmanın hiç kimseyi yüceltmeyeceğini aktaran Ayar, İslam dininin kardeşlik, merhamet ve yardımlaşma dini olduğunu vurguladı.

Din görevlilerine, camilere yapılan çirkin saldırılar karşısında sessiz kalmayacaklarını belirten Ayar, "Sendika olarak güzel dinimizin bizlere öğrettiği aklı selim ile hareket edeceğiz. Hukuk çerçevesinde gerekli başvuruları yaparak bu hakaretleri yapanların gerekli cezayı alması için elimizde geleni yapacağız. Hiç kimse din görevlilerinin sahipsiz olduğunu yaptıkları çirkin saldırıların yanlarına kar kalacağını sanmasın" diye kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

İlgili Haberler

- Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Yalçın, 'Biz insanız, elbette inancımızı ve değerlerimizi koruyacağız'
- Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Yalçın, "Biz insanız, elbette inancımızı ve değerlerimizi koruyacağız"
Çakıcı, 'Yakın dostum' dediği Edirne Belediye Başkanı'nı makamında ziyaret etti
Çakıcı, "Yakın dostum" dediği Edirne Belediye Başkanı'nı makamında ziyaret etti
Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada, tanıklar dinlenecek
Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı davada, tanıklar dinlenecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Mustafa Şentop Fahrettin Koca Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Danla Bilic Türkan Şoray Burak Özçivit Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Arda Kardeşler Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Seferihisar Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sen Edirne Şube Başkanı Ayar: "Din görevlilerine sataşmak kimseyi yüceltmez" - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 16:38:13. #1.15#
title