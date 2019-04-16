Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye'nin düzenlediği ve Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları tarafından desteklenen "Sen Durdurabilirsin-Dönüşüm Sergisi"nin resmi açılışını yaptı.

REC Türkiye tarafından yürütülen ve TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması kapsamında finanse edilen, "Sen Durdurabilirsin-Dönüşüm Sergisi"nin resmi açılışı, Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Kentpark Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Emine Erdoğan, "Yeşil Kutu Yollarda" çevre eğitim projesinin uzantısı olarak hayata geçirilen sergiyi, Bakan Kurum ve beraberindekilerle gezerek, 9 alandan oluşan sergiye ilişkin REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman'dan bilgi aldı.

Labirent şeklinde düzenlenen sergiyi ziyaret eden öğrencilerle çeşitli etkinlikleri de izleyen Emine Erdoğan, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Emine Erdoğan ayrıca Bakan Kurum'un 7 aylık kızı Hatice Zehra'yı da kucağına alarak sevdi.

Açılışa Bakan Kurum'un eşi Şengül Kurum, Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal ve Çevre Direktörü Fatih Erdem ile diğer paydaşlardan temsilciler de katıldı.

Sergi, 30 Haziran'a kadar gezilebilecek

Sergi, TANAP güzergahında bulunan 9 ildeki öğrencilerin farkındalık düzeyi, değerler ve davranışlarında olumlu değişiklik yaratarak, bu illerin sürdürülebilirliğine katkı sağlanmasını hedefleyen "Yeşil Kutu Yollarda Projesi" kapsamında düzenleniyor.

Ankara Kentpark Alışveriş Merkezi'nde 30 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak sergiyle atıkların hikayesi ve atık sorununun çözümü için iyi uygulamaların aktarılabilmesi ve herkesin çözümün bir parçası olması hedefleniyor.

Sergide insan faaliyetlerinin doğayı ve çevreyi nasıl etkilediğine dair bilgiler yer alırken, tüketim alışkanlıklarının bir sonucu olarak oluşturulan cam, kağıt, plastik ve elektronik atıklar yakından incelenebiliyor.

Labirent şeklindeki sergi alanı "Giriş", "Dünyamız ve Çevresel Tehditler", "Döngüsel Ekonomi", "Evsel Atıklar", "Ambalaj Atıkları", "Elektronik Atıklar",

"Faaliyet Alanı", "Eğitim Salonu" ve "Çıkış" olmak üzere toplam 9 alandan oluşuyor. Sergi alanında ziyaretçiler tüketim alışkanlıkları ve atıkların oluşmasındaki tercihlerine göre çıkışa ulaşabiliyor.

Sergide günlük yaşamda kullanılan ürünlerin nasıl "atık" haline geldiği ve atığın dönüşümünü, tüm yaştan bireylerin deneyimleyerek öğrenmesi de hedefleniyor.

Sergi ve Yeşil Kutu Yollarda projesi hakkında daha detaylı bilgiye "www.sendurdurabilirsin.org" ve "www.yesilkutu.org" web adreslerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA