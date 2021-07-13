Sen Değerlisin Derneği'nden "Bir Bağış Bir Gülüş" etkinliği
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Sen Değerlisin Derneği'nden "Bir Bağış Bir Gülüş" etkinliği

Sen Değerlisin Derneği'nden 'Bir Bağış Bir Gülüş' etkinliği
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Sen Değerlisin Derneği üyeleri, başlatılan "Bir Bağış Bir Gülüş" etkinliği kapsamında Şanlıurfa'dan Konya'ya gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarıyla bir araya geldi.

Sen Değerlisin Derneği üyeleri, başlatılan "Bir Bağış Bir Gülüş" etkinliği kapsamında Şanlıurfa'dan Konya'ya gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarıyla bir araya geldi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek üyeleri olumsuz yaşam koşullarıyla karşı karşıya kalan mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için başlattığı etkinlikle çocukları ziyaret ederek sürpriz yaptı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Sen Değerlisin Derneği Başkanı Şerife Çelikkol, çocukların etkinliğin sonucunda çok mutlu olduklarını belirtti.

Asıl hedefin çocukların daha iyi şartlarda kalmalarını ve eğitime devam etmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Çelikkol,

"Mevsimlik tarım işçisi veya ailesiyle mevsimlik olarak göç etmek zorunda kalan çocukların eğitimden mahrum kalmaktadır. Etkinlik kapsamında çocuklarla güzel bir gün geçirmek istedik ama asıl hedefimiz bu çocukların daha iyi şartlarda kalmalarını ve eğitime devam etmelerini sağlamak. Derneğimiz bu alanda vatandaşlarımızın da desteğiyle kalıcı çözümler üretmek için çalışmalarını sürdürecek."

Derneğin Başkan Yardımcısı ve Etkinlik Koordinatörü Ahmet Babuççu ise "Yaptığımız saha çalışması sonucunda Obruk Mahallesi'nde bulunan mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ile bir araya gelerek hijyen kiti ve oyuncak seti dağıtımı yapmak istedik. Bir gün bile olsa çocukların yüzünü güldürmek için yola çıktığımız bu etkinlikte bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada etkinlikle ilgili şunlar kaydedildi:

"Çocuklarla yağ satarım bal satarım, yakar top gibi oyunları oynayarak eğlenceli vakit geçirmek isteyen dernek üyeleri, daha sonrasında yüz boyama ve hijyen eğitimleri gerçekleştirdi. Hijyen kiti, oyuncak seti ve atıştırmalık dağıtımı ile sonlandırılan etkinlikte çocukların yüzlerindeki tebessüm içleri ısıttı. Her yıl Şanlıurfa'dan Konya'nın Obruk Mahallesi'ne gelen mevsimlik tarım işçileri, bölgede kurdukları çadırlarda kalıyorlar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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