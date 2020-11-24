'Sen Çok Yaşa Öğretmenim'

Samsun Terme Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında yayınladığı duygusal klip ile büyük beğeni topladı.

Samsun Terme Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında yayınladığı duygusal klip ile büyük beğeni topladı. Filmde, pandemi döneminde uygulanan uzaktan eğitime, bu dönemde büyük görev üstlenen öğretmenlere ve ailelere değinildi.

Terme Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere duygusal bir klip ile sürpriz yaptı. Sosyal medya üzerinden yayınlanan klibin çekimleri, ilçeye bağlı Bafracalı Mahallesi'nde birleştirilmiş sınıf olarak faaliyet gösteren ilkokulda yapıldı.

Başkan Kılıç da öğretmeniyle buluştu

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç da İlkokul öğretmeni Berguzar Kalkan ile birlikte klipte bir araya gelerek, "Sen çok yaşa öğretmenim" dedi.

Öğretmenlere böyle bir hediye vermek istediklerini ifade eden Başkan Kılıç, "Büyük fedakarlık ve özveri göstererek, geleceğimizin teminatı olan sevgili yavrularımızı yetiştiren, vatan ve millet sevgisini öğreten, çağın gerektirdiği bilgi düzeyine ulaştıran öğretmenlerimize armağan edilen bu anlamlı günü idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz de belediye olarak öğretmenlerimize böyle bir klip hazırlayarak, onların yanında olduğumuzu hatırlatmak istedik. Pandemi sürecinde uzaktan eğitim için büyük gayret gösteren öğretmenlerimize böyle teşekkür etmek istedik" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı