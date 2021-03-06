Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı yeni bölüm izle, fragmanı izle!

Ekranların sevilen dizisi Sen Çal Kapımı yeni bölümü ile ekrana geliyor. Peki, Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı ve detayları!

Diziseverlerin yakından takip ettiği Sen Çal Kapımı yeni bölümleriyle izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Heyecanla yeni bölümün yayınlanmasını bekleyen izleyiciler Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak merak ediyor. Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı izleme linki!

SEN ÇAL KAPIMIYENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eda, Serkan'ın onu öpmesiyle her şeyi hatırladığı ümidine kapılır. Neden bunu yaptığını Serkan'a sorarken, Serkan'ın cevabı öfkelenmesine neden olur.

Serkan'ın bu hamlesi ikisi arasındaki aşk oyununu daha da kızıştırır. Peki bu aşk oyununu Eda mı Serkan mı yoksa sadece "aşk" mı kazanacak?

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eda ve Serkan masum bir uykunun kollarındayken, Selin ve Deniz'e yakalanırlar. Selin'in ne olursa olsun Serkan'dan vazgeçmeye niyeti yoktur. Serkan o geceden sonra Eda ile ilgili duygularını sorgulamaya başlar. Eda ise, her şeye rağmen aşkı için pes etmeyip oyuna devam eder.

Serkan, Eda'ya giden kalbine güvenmeyi seçip aklındaki sorularla ona gitmeye karar verir. Peki bu gidiş Serkan'a Eda'yı hatırlatacak mıdır?

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