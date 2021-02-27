Sen Çal Kapımı Pırıl kim? Başak Gümülcinelioğlu kimdir? Başak Gümülcinelioğlu kaç yaşında, nereli?
Sen Çal Kapımı dizisinde dikkat çeken karakter Sen Çal Kapımı Pırıl kim? Başak Gümülcinelioğlu kimdir? Başak Gümülcinelioğlu kaç yaşında, nereli?
Oyunculuk performansı dikkat çeken Sen Çal Kapımı Pırıl kim? Başak Gümülcinelioğlu kimdir? Başak Gümülcinelioğlu kaç yaşında, nereli?
SEN ÇAL KAPIMI PIRIL KİM?
Cumartesi günleri, saat 20.00'da FOX ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı Pırıl kim? Başak Gümülcinelioğlu kimdir? Başak Gümülcinelioğlu kaç yaşında, nereli? Pırıl karakterine Başak Gümülcinelioğlu hayat vermekte.
BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU KİM?
22 Ekim 1991 tarihinde Almanya doğumlu Başak Gümülcinelioğlu, İngiltere London Academy of Music, Dramatic Arts ve Amerika Kansas Müzikal oyunculuk eğitimi bölümlerini tamamladı. 2017 yılında "Barut Fıçısı" tiyatro oyunu ile izleyicisinin karşısına çıktı. Tiyatro kariyerini sürdürürken aynı zamanda çevirilerde yapmaya başladı.
BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU DİZİLERİ
2019 – Erkenci Kuş (Deniz) (TV Dizisi)
2018 – 8. Gün (Genç Şehnaz)(TV Dizisi)