Sen Çal Kapımı Pırıl kim? Başak Gümülcinelioğlu kimdir? Başak Gümülcinelioğlu kaç yaşında, nereli?

Sen Çal Kapımı dizisinde dikkat çeken karakter Sen Çal Kapımı Pırıl kim? Başak Gümülcinelioğlu kimdir? Başak Gümülcinelioğlu kaç yaşında, nereli?