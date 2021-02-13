Sen Çal Kapımı ne zaman, saat kaçta? Sen Çal Kapımı bugün var mı? Sen Çal Kapımı son bölüm de neler oldu?

Sen Çal Kapımı yeni bölümde heyecanlı anlar yaşanacak. Sen Çal Kapımı bugün var mı? Sen Çal Kapımı ne zaman saat kaçta? Sen Çal Kapımı son bölüm de neler oldu? İşte, detaylar…

FOX'un sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Sen Çal Kapımı, yeni bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Sen Çal Kapımı ne zaman saat kaçta? Sen Çal Kapımı son bölüm de neler oldu? Sen Çal Kapımı bugün var mı?

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eda'nın beklenmedik evlilik açıklaması herkesi şoke eder. Herkes çok sevinir. Selin de memnundur bu durumdan. Eda için artık oyun başlamıştır. Ne olursa olsun Serkan'ı yeniden kendisine âşık edecektir. Serkan her şeyden habersiz yoluna devam ederken, Eda da amacına adım adım ilerler. Fakat Eda hiç beklemediği bir sürpriz ile karşılaşır. Bakalım bu sürpriz Eda'nın oyununu nasıl etkileyecektir?

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan'ın açıklaması herkes için büyük bir şok olmuştur, özellikle Eda için… Aylardır aşkına tutunan Eda bu gelişme karşısında kararını tekrar gözden geçirir. Eda'nın en fazla desteğe ihtiyacı duyduğu bu günlerde Deniz yine yanında olacaktır.

Serkan hatırlamadığı o bir yılda olup bitenleri anlamlandırmaya çalışırken Eda'yı da merak etmeye başlayacaktır.

Ayfer ve Alex ilişkilerini açıklama konusunda kararsızdır.

Selin'in gelişi sadece Eda'yı değil Ceren'i de huzursuz etmiştir. Melo arkadaşlarına destek olmak için elinden geleni yapar ama bu çabasının yetersiz kaldığı durumlar olacaktır.

Bütün bu olayların sonucunda Eda'nın yalnızca Serkan'la değil arkadaşlarıyla olan ilişkisi de ciddi bir sınav geçirecektir.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (20.00)

