Sen Çal Kapımı ne zaman, saat kaçta? Sen Çal Kapımı bugün var mı? Sen Çal Kapımı son bölüm de neler oldu?

Sen Çal Kapımı yeni bölümde heyecanlı anlar yaşanacak. Sen Çal Kapımı bugün var mı? Sen Çal Kapımı ne zaman saat kaçta? Sen Çal Kapımı son bölüm de neler oldu? İşte, detaylar…

FOX'un sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Sen Çal Kapımı, yeni bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Sen Çal Kapımı ne zaman saat kaçta? Sen Çal Kapımı son bölüm de neler oldu? Sen Çal Kapımı bugün var mı?

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eda'nın evlilik teklifi karşısında Serkan çok şaşırmış ve mutlu olmuştur. Teklifi kabul etse de hala yapılması gereken bir şey vardır.

Eda ve Serkan'ın evlenmeye karar vermesi arkadaşları arasında coşkuyla karşılanır. Diğer taraftan Aydan ve Ayfer bu kararı şüpheyle karşılarlar. Eda ve Serkan onları nasıl ikna edeceklerini düşünürken Melo bir öneriyle gelir.

Eda'nın cesareti Semiha Hanım'ı bir kez daha şaşırtmıştır. Torununun kendisine ve tehditlerine rağmen aldığı bu karar karşısında Semiha Hanım'ın başka bir planı vardır.

Eda ve Serkan hemen evlilik hazırlıklarına girişirler. İsteme töreni ve kına gecesi bütün karakterlerimiz için zorlayıcı bir süreç olacaktır. Bu birlikteliği istemeyenler için zaman daralmaktadır.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seymen, Eda'yı elde etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Semiha Hanım ve şirkette gizlice onunla işbirliği yapan Balca kendisine yardımcı olmaya çalışır. Bir yanda Seymen'in kötü niyetinin farkında olmayan Eda, diğer yanda Balca'nın kötü niyetinin farkında olmayan Serkan hata yapmaya ne kadar açık olduklarının farkında değillerdir. Birbirlerinin kalbini kıracak ve istemeden de olsa kıskandıracak hamleler yapmaya başlarlar.

Ayfer ve Aydan; Şef Alexander ile yakınlaşmak için artık birbirlerini atlatmaya çalışarak çabalamaktadır. Kendisi için yapılan rekabetin farkında olmayan Alexander ise iki hoş hanıma da eşit mesafede olmayı sürdürür. Engin Pırıl evliliğinde ise Pırıl'ın babası sorun çıkaracak gibidir.

Serkan ve Eda arasındaki gerilim sonunda ikisinin de beklemediği bir anda büyük bir patlamaya yol açar. Bir kıvılcım aralarındaki gerilimin alev almasını sağlamıştır. Bundan sonra olacaklar ise hayatlarının hiç ummadıkları bir noktaya savrulmasına neden olur.

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