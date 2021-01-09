Sen Çal Kapımı ne zaman, saat kaçta? Sen Çal Kapımı bugün var mı? Sen Çal Kapımı son bölüm de neler oldu?

Sen Çal Kapımı yeni bölümde heyecanlı anlar yaşanacak. Sen Çal Kapımı bugün var mı? Sen Çal Kapımı ne zaman saat kaçta? Sen Çal Kapımı son bölüm de neler oldu? İşte, detaylar…

FOX'un sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Sen Çal Kapımı, yeni bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Sen Çal Kapımı ne zaman saat kaçta? Sen Çal Kapımı son bölüm de neler oldu? Sen Çal Kapımı bugün var mı?

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seymen, Eda'yı elde etmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Semiha Hanım ve şirkette gizlice onunla işbirliği yapan Balca kendisine yardımcı olmaya çalışır. Bir yanda Seymen'in kötü niyetinin farkında olmayan Eda, diğer yanda Balca'nın kötü niyetinin farkında olmayan Serkan hata yapmaya ne kadar açık olduklarının farkında değillerdir. Birbirlerinin kalbini kıracak ve istemeden de olsa kıskandıracak hamleler yapmaya başlarlar.

Ayfer ve Aydan; Şef Alexander ile yakınlaşmak için artık birbirlerini atlatmaya çalışarak çabalamaktadır. Kendisi için yapılan rekabetin farkında olmayan Alexander ise iki hoş hanıma da eşit mesafede olmayı sürdürür. Engin Pırıl evliliğinde ise Pırıl'ın babası sorun çıkaracak gibidir.

Serkan ve Eda arasındaki gerilim sonunda ikisinin de beklemediği bir anda büyük bir patlamaya yol açar. Bir kıvılcım aralarındaki gerilimin alev almasını sağlamıştır. Bundan sonra olacaklar ise hayatlarının hiç ummadıkları bir noktaya savrulmasına neden olur.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yılbaşı partisi Serkan'ın gözaltına alınması nedeniyle tatsız sonuçlanır. Serkan yeni yılın ilk saatlerini emniyet duvarları arasında geçirirken elbette üzülenler ve sevinenler vardır. Serkan hakkında asılsız ihbarda bulunan Semiha Hanım, Serkan ile beş dakika için bile olsa görüşmek için çabalayan Eda'nın karşısına çıkar ve Serkan Eda aşkını tehdit eden konuşmasını yapar.

Şimdi Eda, babaannesinin tehditleri ve Serkan'a olan aşkının arasında kalmıştır. Bu sırada aynı zamanda zengin bir işadamı olan genç ve yakışıklı Arap Prens Artlife Mimarlık ile çalışmak için ortaya çıkar. Bu prensi şirketle tanıştıran Semiha Hanım'dır ve çok başka planları vardır.

Şef Alexander'ın yemek konusundaki yetenekleri yüzünden Ayfer'le görüşmeye başlaması Aydan'ı kızdırır. Onun da Alexander'la yakınlaşmak istemesi eğlenceli anların yaşanmasına neden olur. Engin ve Pırıl'ın taze evliliklerinde ise Engin rahat tavırlarıyla Pırıl'ın sınırlarını zorlamaktadır.

Prens Seymen'in şirket ile çalışmaya başlaması herkesin hayatında sarsıntılara yol açar. Beraber çalışmaya başlamalarını kutlamak için bir akşam Prens Seymen, Semiha Hanım, Eda ve Serkan bir araya gelir. Bu yemek çok büyük bir sırrın ortaya çıkmasına neden olacaktır.

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