Sen Çal Kapımı ne zaman, saat kaçta? Sen Çal Kapımı bugün var mı? Sen Çal Kapımı son bölüm de neler oldu?
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Sen Çal Kapımı ne zaman, saat kaçta? Sen Çal Kapımı bugün var mı? Sen Çal Kapımı son bölüm de neler oldu?

11.11.2020 10:23 | Son Güncelleme: 11.11.2020 10:27
Sen Çal Kapımı ne zaman, saat kaçta? Sen Çal Kapımı bugün var mı? Sen Çal Kapımı son bölüm de neler oldu?

Sen Çal Kapımı yeni bölümde heyecanlı anlar yaşanacak. Sen Çal Kapımı bugün var mı? Sen Çal Kapımı ne zaman saat kaçta? Sen Çal Kapımı son bölüm de neler oldu? İşte, detaylar…

FOX'un sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Sen Çal Kapımı, yeni bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Sen Çal Kapımı ne zaman saat kaçta? Sen Çal Kapımı son bölüm de neler oldu? Sen Çal Kapımı bugün var mı?

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çatı katındaki çökmenin Serkan'ın hatası olduğu düşünülür. Serkan hayatında ilk kez böylesine zor bir durumda kalır. Herkes hatta kendisi bile çizimde yaptığı bir hata yüzünden bunların yaşandığını düşünürken Serkan'ın asla böyle bir dikkatsizlik yapmayacağına inanan tek bir kişi vardır: elbette Eda!

Sen Çal Kapımı ne zaman, saat kaçta? Sen Çal Kapımı bugün var mı? Sen Çal Kapımı son bölüm de neler oldu?

Serkan, çökmeden kaynaklı zararı gidermeye çalışırken Eda çizimlerdeki hatanın nasıl olduğunu çözmeye kararlıdır.

Serkan'ın yeni bir eve çıkması Aydan'ı çok üzer, Eda'nın Aydan için muhteşem bir planı vardır. Bu sırada Ayfer, çiçekçiye gelen müşterinin aslında Efe'nin referansı ile değil Serkan sayesinde geldiğini öğrenir.

Sen Çal Kapımı ne zaman, saat kaçta? Sen Çal Kapımı bugün var mı? Sen Çal Kapımı son bölüm de neler oldu?

Eda Serkan'ın Selin'e olan davranışlarını yanlış yorumlar. Serkan kendisine uzak davranan Eda'nın peşine takılır ve onu üniversite kütüphanesinde bulur. Araları bozuk olsa bile birbirlerinden uzak kalamamaktadırlar. Gece boyunca birlikte vakit geçirirler.

Sen Çal Kapımı ne zaman, saat kaçta? Sen Çal Kapımı bugün var mı? Sen Çal Kapımı son bölüm de neler oldu?

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan, Eda'yı kamp alanında bulduktan sonra üzerine titrer. Serkan'ın yakın ve ilgili davranışları, Eda'nın dikkatini çeker. Serkan'ın ayrılık kararının arkasında başka bir neden olduğundan şüphelenir.

Eda ormanda kaza geçirdiğinde başını çarptığı için sabaha kadar uyumaması gerekir. Serkan onu ısrarla yazlık eve götürür. Ve sabaha kadar birlikte zaman geçirirler.

Serkan ise Eda ile ayrılığa alışmaya çalışmakta, bir yandan da Efe ve Eda'nın hep birlikte olmasına tepkisiz kalmaya çalışmaktadır. Çünkü Eda'nın ayrılıklarıyla ilgili şüpheleri olduğunun farkındadır.

Erkeklerin maç, kızların karaoke yaptığı gece, erkekler de kızların partisine katılır. Herkesin duygularını birbirine açtığı bu gecede, Serkan'ın Eda'ya olan aşkını gizlemesi ise düşündüğünden çok daha zor olacaktır.

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