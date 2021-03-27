Sen Çal Kapımı Kemal kimdir? Sinan Albayrak kimdir?

Sen Çal Kapımı Kemal Özcan kimdir? sorusu merak edilen başlıklar arasında. Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in başrollerinde olduğu Sen Çal Kapımı Kemal Özcan'ı canlandıran Sinan Albayrak kimdir?

Sinan Albayrak kimdir? sorusu Sen Çal Kapımı dizisinde yer alan Kemal karakteri sonrası merak edilen sorulardan.

SEN ÇAL KAPIMI KEMAL KİMDİR?

Kemal Özcan İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Anne ve babası uzun yıllar Aydan'ın ailesinin yanında çalışmışlardır. Babası seyistir. Kemal küçüklüğünden beri babasının yanında atlarla büyümüş, Aydan'a da ilk gördüğü anda aşık olmuştur.

Kemal elli, elli beş yaşlarında yaşına göre yakışıklı ve olgun bir adamdır. Rahat ve doğal bir görünüme sahiptir. Hayatından alacağını almış, bütün hırslarından arınmış, şimdi sadece huzuru isteyen biridir. Çekici bir adamdır. Zeki ve sağ duyulu biridir. Düzen sahibidir. İçe dönük, utangaç, kendi halinde biridir. Duygularını göstermeyi sevmez.

Kemal ülkenin birçok yerinde çalışmıştır. Kimi zaman seyislik yapmış, kimi zamanda ticaret. Çalışarak kendine yetecek kadar para biriktirince İstanbul'a geri dönmüştür. Hiçbir zaman evlenmemiştir.

SİNAN ALBAYRAK KİMDİR?

Sinan Albayrak, 27 Şubat 1973 tarihinde Hanau, Almanya'da Ziya ve Gülbeyaz çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Tam adı Sinan Taymin Albayrak'dır. Çerkes olan ailesi 60'lı yıllarda işçi olarak Almanya'ya gitmiştir. Yeni Şafak Gazetesi yazarı Hakan Albayrak'ın kardeşidir.

Sinan Albayrak Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde dünyaya geldi. Babası 1960'ların başında işçi olarak Almanya'ya gelen Ziya Albayrak, annesi Gülbeyaz Albayrak'tır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Albayrak, Yıldız Kenter'den de ders almıştır.

SİNAN ALBAYRAK FİLMLERİ

Yunus Emre-Aşkın Sesi (2014)...Sultan Veled

Sultan'ın Sırrı (2011)

Esrefpaşalılar (2010)....İmam

Kiralık Oda (2008)

Kilit (2008)

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007)...Polis Memuru

Sis ve Gece (2007) .... Mustafa

Çinliler Geliyor (2006) .... Yupi

Döngel Kârhanesi (2005) .... Rus Gangster

Herşey Çok Güzel Olacak (1998)...Tolga Baykal

Televizyon

Sen Çal Kapımı (2021)...Kemal Özcan

İyi Günde Kötü Günde (2020)...Bülent (TV)

Kalk Gidelim (2019)...Ali Demir (TV)

Kurtlar Vadisi Pusu (2015)...Sadık (TV)

O Hayat Benim (2014)...Mehmet Emir (TV)

Leyla ile Mecnun (2013)...Tom Waits (Konuk oyuncu) (TV)

Tozlu Yollar (2013)...Tayfun (TV)

Sen De Gitme (2012)...Mehmet (TV)

Parmaklıklar Ardında (2007)...Tarık (TV)

Yersiz Yurtsuz' (2007)...Ishak (TV)

Beyaz Gelincik (2006)...Melih (TV)

Kadın Severse (2006) TV

Sessiz Gece (2005)...Serkan (TV)

Omuz Omuza (2004)...Cem (TV)

Kurtlar Vadisi (2005)... Sadık (TV)

Unutma Beni (2002)...Gökhan (TV)

Nasıl Evde Kaldım (2001) TV

Karanlıkta Koşanlar (2001) TV

Şaşıfelek Çıkmazı (2000)...Rafet (TV)

Yılan Hikayesi (1999)...David (TV)

Kara Melek (1996)...Kameraman Mithat (TV)

Ferhunde Hanımlar (1993) TV

Geçmişin İzleri (1993) TV