Sen Çal Kapımı izle! Sen Çal Kapımı son bölüm özeti! Sen Çal Kapımı oyuncuları! Sen Çal Kapımı son bölüm izle!

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in rol aldığı Sen Çal Kapımı izle! Sen Çal Kapımı son bölüm özeti! Sen Çal Kapımı oyuncuları! Sen Çal Kapımı son bölüm izle!

MF Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanan, yönetmen koltuğuna Altan Dönmez'in oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı Sen Çal Kapımı izle! Sen Çal Kapımı son bölüm özeti! Sen Çal Kapımı oyuncuları! Sen Çal Kapımı son bölüm izle!

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM ÖZETİ

Kınada olanlar Eda ve Serkan'ı yıldırmaz. Ama Semiha Hanım için bazı şeyleri değiştirir. Eda ve Serkan düğün hazırlıklarıyla uğraşırken Serkan işleri aksatmadan sürdürmeye çalışır. Onlara yardım etmek isteyen Aydan ve Ayfer düğün organizatörüyle birlikte ikisi için de işleri zorlaştırmaya başlar. Aileler arasındaki farklar bir yandan, kısa zamana sıkışan hazırlıklar diğer yandan Eda ve Serkan üzerinde gerginlik yaratır. Erkeklerin bekarlığa veda tatiline çıkmaya karar vermesi kızları sinirlendirir ve onlara bir sürpriz yapmaya karar verirler. Bu sırada şirkette gözden kaçan ve aksayan iş problemlerinin başlarına açacağı sorunlardan habersiz eğlenen Eda ve Serkan'ı düğün günü bekleyen birden fazla sürpriz vardır.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI

Hande Erçel, Kerem Bürsin, Neslihan Yeldan, İlayda Çevik, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimleri barındıyor.

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