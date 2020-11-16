Sen Çal Kapımı hangi gün? Sen Çal Kapımı hangi güne alındı, hangi kanalda? Sen Çal Kapımı bitiyor mu?

Fox TV'nin sevilen yapımlarından biri olan Sen Çal Kapımı gündeme gelmeye devam ediyor. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in olduğu Sen Çal Kapımı dizisinin günü değişti! Peki, son dakika haberine göre Sen Çal Kapımı hangi gün?