Sen Çal Kapımı dizisine flaş transfer!
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Sen Çal Kapımı dizisine flaş transfer!

23.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 23.01.2021 13:51
Sen Çal Kapımı dizisine flaş transfer!

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in yer aldığı 'Sen Çal Kapımı' dizisine sürpriz bir isim dahil oldu. İşte o isim...

'Yasak Elma', 'Paramparça' ve 'Adını Feriha Koydum' gibi dizilerden tanıdığımız Sarp Can Köroğlu, 'Sen Çal Kapımı' dizisine dahil oldu.

Köroğlu, dizide Deniz karakterini canlandıracak.

SARP CAN KÖROĞLU KİMDİR?

Sarp Can Köroğlu, 14 Temmuz 1990'da Şişli'de dünyaya geldi.

Mimar Sinan Üniversitesi Arkeoloji bölümünde okuyan Köroğlu, daha sonra sürpriz bir kararla oyunculuğa yöneldi.

Yakışıklı oyuncu, "Elde Var Hayat", "Adını Feriha Koydum", "Kurt Seyit ve Şura", "Güneşin Kızları" ve "Paramparça" gibi birçok dizi projesinde yer aldı. 2017 yılında "Damat Takımı" sinema filminde yer almıştır.

Son olarak, "Yasak Elma" dizisinde "Kemal" karakterini canlandırmıştır.

Kaynak: Snob Magazin

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