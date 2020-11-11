Sen Çal Kapımı canlı izle FOX | Sen Çal Kapımı son bölüm full izle, Sen Çal Kapımı son fragmanı yayımlandı mı? Sen Çal Kapımı 18. bölüm fragmanı

FOX ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı izleyici tarafından yoğun ilgiyle takip edilmekte. Sen Çal Kapımı 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı hangi gün, saat kaçta? Sen Çal Kapımı izle!

Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrollerinde yer aldığı romantik drama türündeki yapım Sen Çal Kapımı 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı yeni bölümde heyecanlı anlar yaşanacak. Sen Çal Kapımı bugün var mı? Sen Çal Kapımı ne zaman saat kaçta? Sen Çal Kapımı son bölüm de neler oldu? İşte, detaylar…

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sen Çal Kapımı'nda bu hafta bebek heyecanı herkesi büyülüyor! Peki, işin gerçeği ne?

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan, Eda'yı kamp alanında bulduktan sonra üzerine titrer. Serkan'ın yakın ve ilgili davranışları, Eda'nın dikkatini çeker. Serkan'ın ayrılık kararının arkasında başka bir neden olduğundan şüphelenir.

Eda ormanda kaza geçirdiğinde başını çarptığı için sabaha kadar uyumaması gerekir. Serkan onu ısrarla yazlık eve götürür. Ve sabaha kadar birlikte zaman geçirirler.

SEN ÇAL KAPIMI HANGİ GÜN?

Dizi yayın hayatına başladığından beri Çarşamba günleri ekranlara gelmektedir.

SEN ÇAL KAPIMI 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı bu akşam 17. bölümüyle ekranlara geliyor. 18. bölüm fragmanı 2 kısımdan olacak şekilde yayımlandı.