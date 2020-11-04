Sen Çal Kapımı bugün var mı? Sen Çal Kapımı ne zaman saat kaçta? Sen Çal Kapımı son bölüm de neler oldu?
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Sen Çal Kapımı bugün var mı? Sen Çal Kapımı ne zaman saat kaçta? Sen Çal Kapımı son bölüm de neler oldu?

04.11.2020 11:13 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:17
Sen Çal Kapımı bugün var mı? Sen Çal Kapımı ne zaman saat kaçta? Sen Çal Kapımı son bölüm de neler oldu?

FOX'un sevilen dizisi Sen Çal Kapımı, yeni bölümü ile ekrana geliyor. Son bölümde izleyicileri ekrana bağlayan Sen Çal Kapımı, yeni bölümde de heyecanlı anlar yaşatacak. Peki, Sen Çal Kapımı ne zaman saat kaçta? Sen Çal Kapımı son bölüm de neler oldu? Sen Çal Kapımı bugün var mı?

Sen Çal Kapımı yeni bölümde heyecanlı anlar yaşanacak. Sen Çal Kapımı bugün var mı? Sen Çal Kapımı ne zaman saat kaçta? Sen Çal Kapımı son bölüm de neler oldu? İşte, detaylar…

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Efe, Türkiye'nin en önemli ailelerinden birini holdinge müşteri olarak getirerek Serkan'ın güvenini kazanmaya çalışır. Oysa aslında Serkan'la ilgili gizli planları vardır. Aile büyük projelerini vermeden önce, evlerinin tadilatını yaptırarak şirketi tanımak ister. Evin tadilatıyla Eda ve Serkan ilgilenir, evin sahipleri Emre ve Aslı'yla arkadaş olurlar. Aslı özel bir sırrını Eda'yla paylaşınca, işler çığırından çıkar. Serkan ve Eda birçok yanlış anlaşılmaya yol açacak tatlıbir maceraya atılırlar.

Sen Çal Kapımı bugün var mı? Sen Çal Kapımı ne zaman saat kaçta? Sen Çal Kapımı son bölüm de neler oldu?

Bu arada Serkan, Eda'nın hamile olduğuna emindir. Ama Eda'nın bu konuda kendisine hiçbir şey söylememesi onu çıldırtmaktadır. Bir taraftan Eda'ya beslediği derin aşk, diğer taraftan ona yakın olamamak Serkan'ı mahveder.

Eda ise tüm kızgınlığına rağmen Serkan'a olan hislerine engel olamaz.

Efe'nin oynadığı oyunda Eda'nın alacağı tavır ise Serkan ve Eda arasındaki ilişkiyi bambaşka bir noktaya sürükleyecektir.

Sen Çal Kapımı bugün var mı? Sen Çal Kapımı ne zaman saat kaçta? Sen Çal Kapımı son bölüm de neler oldu?

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan, Eda'yı kamp alanında bulduktan sonra üzerine titrer. Serkan'ın yakın ve ilgili davranışları, Eda'nın dikkatini çeker. Serkan'ın ayrılık kararının arkasında başka bir neden olduğundan şüphelenir.

Eda ormanda kaza geçirdiğinde başını çarptığı için sabaha kadar uyumaması gerekir. Serkan onu ısrarla yazlık eve götürür. Ve sabaha kadar birlikte zaman geçirirler.

Serkan ise Eda ile ayrılığa alışmaya çalışmakta, bir yandan da Efe ve Eda'nın hep birlikte olmasına tepkisiz kalmaya çalışmaktadır. Çünkü Eda'nın ayrılıklarıyla ilgili şüpheleri olduğunun farkındadır.

Erkeklerin maç, kızların karaoke yaptığı gece, erkekler de kızların partisine katılır. Herkesin duygularını birbirine açtığı bu gecede, Serkan'ın Eda'ya olan aşkını gizlemesi ise düşündüğünden çok daha zor olacaktır.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE?

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