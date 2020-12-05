Sen Çal Kapımı bitiyor mu? Sen Çal Kapımı son bölüm özeti! Sen Çal Kapımı hangi gün, saat kaçta?
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Sen Çal Kapımı bitiyor mu? Sen Çal Kapımı son bölüm özeti! Sen Çal Kapımı hangi gün, saat kaçta?

05.12.2020 17:22 | Son Güncelleme: 05.12.2020 17:26
Sen Çal Kapımı bitiyor mu? Sen Çal Kapımı son bölüm özeti! Sen Çal Kapımı hangi gün, saat kaçta?

Senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı Türk yapımı romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı bitiyor mu? Sen Çal Kapımı son bölüm özeti! Sen Çal Kapımı hangi gün, saat kaçta?

Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrollerinde yer aldığı Sen Çal Kapımı bitiyor mu? Sen Çal Kapımı son bölüm özeti! Sen Çal Kapımı hangi gün, saat kaçta?

SEN ÇAL KAPIMI BİTİYOR MU?

Sen Çal Kapımı ilk bölümü itibari ile seyircinin ilgisi ile karşılaştı. Son bölümlerinde ise Kanal D ekranlarında başlayan Sadakatsiz karşısında reytinglerde 12. sırada yer aldı. Dizinin yapımcısından herhangi bir açıklama gelmedi. Yeni bölümünde İlayda Çevik diziye dahil olacak.

SEN ÇAL KAPIMI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

21. bölüm ile ekrana gelecek dizi Sen Çal Kapımı, her Cumartesi saat 20.00'da FOX ekranlarda izleyici ile buluşmaktadır.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM ÖZETİ!

erkan, Eda'ya, anne-babasını kaybettiği kazada Alptekin'in de ihmalinin olduğunu anlatır. Bu ağır yük sebebiyle ayrılmıştır Eda'dan... Eda, Alptekin'le yüzleşmeye gider. Taşeron firmanın başındaki kişi cezasını çekmiştir. Peki ya her şeyin asıl sorumlusu? Öğrendikleriyle ne yapacağını bilmeyen Eda, her şeyi geride bırakıp kızlarla uzaklara gider. Serkan ise bu süre içinde evinden çıkmaz, kimseyle görüşmez, işiyle ilgilenmez. İki âşık, kendi köşelerine çekilir ve ne yapacaklarını düşünürler. Eda şehre geri döndüğünde, Serkan da bütün gücünü toplayıp evinden çıkar ve onunla konuşmaya çalışır. Eda, babasının yaptığı hatanın Serkan'ın sorumluluğu olmadığını bilmektedir; ancak konuyla yüzleşmek yerine Eda'yı terk etmeyi tercih etmiştir. Serkan, bir ilişki yürütmeyi bilmiyordur ve öğrenemeyecektir. Eda, Serkan'la iş ilişkisini nasıl yürüteceğine dair bir sözleşme hazırlar ve Serkan okumadan imzalar. Hâl böyleyken devreye Aydan girer. Dernekte yürütülen eğitime muhtaç kız çocuklarına yardım projesine ikisini birden dahil eder. İki âşığı yan yana getirmek, kopmalarını engellemek adına harekete geçer.

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