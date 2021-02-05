Sen Çal Kapımı bitiyor mu? Sen Çal Kapımı final mi yapıyor? Sen Çal Kapımı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Cumartesi günü 30. bölümü ile FOX ekranlarında yayınlanacak dizi Sen Çal Kapımı bitiyor mu? Sen Çal Kapımı final mi yapıyor? Sen Çal Kapımı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrollerinde yer aldığı romantik- komedi dizisi Sen Çal Kapımı bitiyor mu? Sen Çal Kapımı final mi yapıyor? Sen Çal Kapımı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

SEN ÇAL KAPIMI BİTİYOR MU?

İlk olarak Çarşamba günü yayınlanan Sen Çal Kapımı,Cumartesi gününe alındı. Sen Çal Kapımı dizisinde hikaye değişime gitti. Evlenmeleri beklenen Serkan ve Eda, arkadaş kalmaya karar verdi. Dizinin gün değiştirmesi, hikayenin değişimi izleyici tarafından merak edilmeye başladı. Sen Çal final mi yapıyor? Konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. 30. bölüm ile ekranlarda olacak.

SEN ÇAL KAPIMI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Her Cumartesi, saat 20.00'da, FOX ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı 30. bölümü ile bu akşam ekranlarda.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI

Hande Erçel

Kerem Bürsin

Neslihan Yeldan

Bige Önal

Evrim Doğan

Anıl İlter

Elçin Afacan

Melisa Döngel

Başak Gümülcinelioğlu

Çağrı Çıtanak

Alican Aytekin

Sarp Bozkurt

İlkyaz Arslan