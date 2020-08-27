Sen Çal Kapımı 8. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Sen Çal Kapımı 7. bölüm izle Sen Çal Kapımı 7. bölüm ile çarşamba akşamı FOX ekranlarında sevenleriyle buluştu. Peki, Sen Çal Kapımı dizisi 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde, Eda kendini serkan'dan uzak tutmakta zorluk çekerken bulur. Serkan'da da işler çığrından çıkmış durumdadır. Sen Çal Kapımı son bölümde neler oldu?

FOX'un çiçeği burnunda romantik dizisi Sen Çal Kapımı, Hande Erçel ve Kerem Bürsin başrolünde izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Beklenmedik bir aşk hikayesini konu edinene Sen Çal Kapımı, çarşamba akşamları yayımlanıyor.

SEN ÇAL KAPIMI 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Sevilen dizi, 7. bölüm ile ekranlara geldi. Dizi takipçileri ise sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı sorusunu araştırıyor. Henüz dizinin 8. bölüm fragmanı paylaşılmadı, fragman yayımlandığında haberimizden takip edebilirsiniz.

Sen Çal Kapımı son bölüm izle...

SON BÖLÜMDE NELER 0LDU?

Serkan, Eda'ya ilk kez içini açtı, çok özel bir sırrını paylaştı onunla… Eda, paylaştıkları anın büyüsüne kapılmış eve döndüğünde Ayfer, Eda'nın mutlulukla parlayan gözlerini fark eder hemen. Eda gerçekten aşık mıdır yoksa?

Eda, Serkan'ın büyüsüne kapılmaktan çok korkuyor… Ama Serkan'dan uzak durmak o kadar zor ki. Ertesi gün Serkan'ın doğum günü… Ama tabii ki Serkan Bolat doğum günü kutlamaktan nefret ediyor.

Üstelik söylentiye göre doğum günlerini Selin'le geçiriyormuş. Bu sene de öyle olacak. Üstelik bir de Selin'e Serkan adına elleriyle çiçek hazırlamak zorunda kalıyor Eda, hem de notu da kendisi yazarak. Selin'in de kafası karışmaya başlıyor. Peki bu durum Serkan ve Eda'yı nasıl etkileyecek?