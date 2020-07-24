Sen Çal Kapımı 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı son bölüm izle!
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Sen Çal Kapımı 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı son bölüm izle!

Sen Çal Kapımı dizisi 3. son bölüm Çarşamba günü ekrana gelmişti. Dizinin 4. yeni bölüm fragmanı da yayımlandı. Yeni bölümde Eda oyunun kurallarını hiçe sayarak Serkan'a hesap sormaya başlar. Sen Çal Kapımı 3. bölümde neler oldu?

24.07.2020 14:06 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:14

Sen Çal Kapımı 4. yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Nişanlanan ikilinin başı dertten kurtulmaz. Eda, sosyete tarafından köşeye sıkıştırılırken, Serkan'ın ne tavır takınacağı da merak uyandırdı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrolde yer aldığı Sen Çal Kapımı 4. bölüm fragmanında Eda ile Serkan yakınlaşması izleyenleri etkileyecek gibi duruyor.

SEN ÇAL KAPIMI 3. BÖLÜM İZLE...

SEN ÇAL KAPIMI 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Romantik, komedi türündeki Sen Çal Kapımı dizisi 3. bölümü ile Çarşamba akşamı sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Sevilen dizinin yeni bölüm fragamnı da paylaşıldı. Serkan, Eda'nın kendine hesap sorması sonrası şaşkınlığa uğrar. Diğer yandan Eda, Serkan'ı kendi dünyası içine çekmeye başlasa da yakışıklı genç oraya ayak uydurmakta fazlasıyla zorlanır.

Sen Çal Kapımı 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı son bölüm izle!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan Bolat ve Eda Yıldız nişanlanıyor… Bu haber elbette sosyeteye bomba gibi düşüyor; herkes Eda'nın peşinde, nasıl biri, ne iş yapar, nereden mezun? Eda bu gösterişli, yalan dünyanın içinde tek başına kalıyor. Serkan'ın ise tek düşündüğü iş, çünkü Kaan Karadağ yine bir oyunun peşinde… Herkes Eda'nın üstüne üstüne gelirken Serkan, Bolat'lığından taviz verip Eda'nın yanında olacak mı? Yoksa yaşadıklarının bir oyun olduğunu söyleyip Eda'nın kalbini mi kıracak?

Sen Çal Kapımı 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı son bölüm izle!
Sen Çal Kapımı 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı son bölüm izle!

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