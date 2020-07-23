Sen Çal Kapımı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 3. bölüm izle!
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Sen Çal Kapımı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 3. bölüm izle!

Sen Çal Kapımı dizisi 3. son bölüm ile Çarşamba akşamı diziseverlerin beğenisine sunuldu. Tüm olanlara rağmen Eda, geleceği için Serkan'ın teklifini kabul etmişti ve artık ikili nişanlanmalıdır. Yeni dizi Sen Çal Kapımı 3. bölümde neler oldu? İşte detaylar...

23.07.2020 09:04 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:13

Sen Çal Kapımı 4. yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Nişanlanan ikilinin başı dertten kurtulmaz. Eda, sosyete tarafından köşeye sıkıştırılırken, bu aşamada Serkan'ın nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu oldu. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrolde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisi Star TV'de ekrana gelmeye devam ediyor.

SEN ÇAL KAPIMI 3. BÖLÜM İZLE...

SEN ÇAL KAPIMI 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Romantik, komedi türündeki Sen Çal Kapımı dizisi 3. bölümü ile Çarşamba akşamı sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Eda'nın zor anlarına şahit olan izleyiciler Sen Çal Kapımı 4. bölüm fragmanını sorguluyor. Merakla takip edilen dizinin 4. yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. Fragman yayımlandığı an haberimizden takip edebilirsiniz.

Sen Çal Kapımı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 3. bölüm izle!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan Bolat ve Eda Yıldız nişanlanıyor… Bu haber elbette sosyeteye bomba gibi düşüyor; herkes Eda'nın peşinde, nasıl biri, ne iş yapar, nereden mezun? Eda bu gösterişli, yalan dünyanın içinde tek başına kalıyor. Serkan'ın ise tek düşündüğü iş, çünkü Kaan Karadağ yine bir oyunun peşinde… Herkes Eda'nın üstüne üstüne gelirken Serkan, Bolat'lığından taviz verip Eda'nın yanında olacak mı? Yoksa yaşadıklarının bir oyun olduğunu söyleyip Eda'nın kalbini mi kıracak?

Sen Çal Kapımı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 3. bölüm izle!
Sen Çal Kapımı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 3. bölüm izle!

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