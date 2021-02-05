Sen Çal Kapımı 30. bölüm fragmanı yayınlandı! FOX TV Sen Çal Kapımı 29. son bölüm izle! Sen Çal Kapımı 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sen Çal Kapımı 29. son bölümde; Serkan'ın uçağı İtalya'ya iş için giderken kaybolur. Eda gelinliği içinde perişan bir halde yere yığılır. Sen Çal Kapımı 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 29. son bölüm özeti...Sen Çal Kapımı 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sevenleri tarafından merak ediliyor.

Sen Çal Kapımı 30. bölüm fragmanı yayınlandı! FOX TV Sen Çal kapımı dizisi yeni bölümleri ile Cumartesi akşamları ekrana geliyor. Başrollerinde Hande Erçel, Kerem Bürsin'in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Sen Çal Kapımı 30. bölüm fragmanı yayınlandı! FOX TV Sen Çal Kapımı 29. son bölüm izle! Sen Çal Kapımı 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEN ÇAL KAPIMI 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Sen Çal Kapımı 30. bölüm fragmanı yayınlandı! İkinci tanıtım fragmanını yayınlayan Sen çal kapımda neler oluyor?

SEN ÇAL KAPIMI FRAGMANI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

FOX TV SEN ÇAL KAPIMI 29. SON BÖLÜM IZLE!

Kaza sonrası Eda için Serkan'dan iyi haber bekleyerek geçen acı dolu günler başlar. Serkan'ın kaybı herkesin hayatında derin yaralar açmıştır. Onun yokluğunda Eda, Serkan'ın arkadaşları ve Aydan da merak ve acı içindedir. Birbirlerine destek olarak hem özel hayatlarını sürdürmeye hem de Artlife Mimarlık'taki işleri aksatmadan sürdürmeye çalışırlar.

Sonunda Serkan geri döner. Hem de yanında tanıdık biriyle. Sağlığı yerindedir ama geçen süre içinde hayatında çok şey değişmiştir. Bu değişimler Eda'yı derinden sarsar. İnsanlar şaşkınlık içindeyken Eda bu değişim karşısında direnç göstermeye kararlıdır.

FOX TV SEN ÇAL KAPIMI 29. SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SEN ÇAL KAPIMI 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı 31. bölüm fragmanı, 30. bölümün ekranlara gelmesinin ardından yayınlanacak.