Sen Çal Kapımı 29. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı 30. yeni bölüm fragmanında neler olacak?
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Sen Çal Kapımı 29. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı 30. yeni bölüm fragmanında neler olacak?

25.01.2021 17:53 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:56
Sen Çal Kapımı 29. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı 30. yeni bölüm fragmanında neler olacak?

Sen Çal kapımı 29. son bölüm ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Sen Çal kapımı dizisi yeni bölümleri ile Cumartesi akşamları ekrana geliyor. Başrollerinde Hande Erçel, Kerem Bürsin, Bige Önal, Neslihan Yeldan ve Anıl İlter'in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Sen Çal Kapımı 29. bölüm fragmanı yayınlandı!

Sen Çal Kapımı 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı 30. yeni bölüm fragmanında neler olacak?

SEN ÇAL KAPIMI 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 28. SON BÖLÜM ÖZETİ

Onlara yardım etmek isteyen Aydan ve Ayfer düğün organizatörüyle birlikte ikisi için de işleri zorlaştırmaya başlar. Aileler arasındaki farklar bir yandan, kısa zamana sıkışan hazırlıklar diğer yandan Eda ve Serkan üzerinde gerginlik yaratır.

Erkeklerin bekarlığa veda tatiline çıkmaya karar vermesi kızları sinirlendirir ve onlara bir sürpriz yapmaya karar verirler.

Bu sırada şirkette gözden kaçan ve aksayan iş problemlerinin başlarına açacağı sorunlardan habersiz eğlenen Eda ve Serkan'ı düğün günü bekleyen birden fazla sürpriz vardır.

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