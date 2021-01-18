Sen Çal Kapımı 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı 29. yeni bölüm fragmanında neler olacak?

Sen Çal kapımı 28. son bölüm ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Sen Çal kapımı dizisi yeni bölümleri ile Cumartesi akşamları ekrana geliyor. Başrollerinde Hande Erçel, Kerem Bürsin, Bige Önal, Neslihan Yeldan ve Anıl İlter'in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Sen Çal Kapımı 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Sen Çal Kapımı 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı 29. yeni bölüm fragmanında neler olacak?

SEN ÇAL KAPIMI 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 27. SON BÖLÜM ÖZETİ

Eda ve Serkan'ın evlenmeye karar vermesi arkadaşları arasında coşkuyla karşılanır. Diğer taraftan Aydan ve Ayfer bu kararı şüpheyle karşılarlar. Eda ve Serkan onları nasıl ikna edeceklerini düşünürken Melo bir öneriyle gelir.

Eda'nın cesareti Semiha Hanım'ı bir kez daha şaşırtmıştır. Torununun kendisine ve tehditlerine rağmen aldığı bu karar karşısında Semiha Hanım'ın başka bir planı vardır.

Eda ve Serkan hemen evlilik hazırlıklarına girişirler. İsteme töreni ve kına gecesi bütün karakterlerimiz için zorlayıcı bir süreç olacaktır. Bu birlikteliği istemeyenler için zaman daralmaktadır.

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!