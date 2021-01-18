Sen Çal Kapımı 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı 29. yeni bölüm fragmanında neler olacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Sen Çal Kapımı 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı 29. yeni bölüm fragmanında neler olacak?

18.01.2021 18:37 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:41
Sen Çal Kapımı 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı 29. yeni bölüm fragmanında neler olacak?

Sen Çal kapımı 28. son bölüm ile FOX TV ekranlarında yayınlandı. Sen Çal kapımı dizisi yeni bölümleri ile Cumartesi akşamları ekrana geliyor. Başrollerinde Hande Erçel, Kerem Bürsin, Bige Önal, Neslihan Yeldan ve Anıl İlter'in yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Sen Çal Kapımı 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Sen Çal Kapımı 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sen Çal Kapımı 29. yeni bölüm fragmanında neler olacak?

SEN ÇAL KAPIMI 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SEN ÇAL KAPIMI 27. SON BÖLÜM ÖZETİ

Eda ve Serkan'ın evlenmeye karar vermesi arkadaşları arasında coşkuyla karşılanır. Diğer taraftan Aydan ve Ayfer bu kararı şüpheyle karşılarlar. Eda ve Serkan onları nasıl ikna edeceklerini düşünürken Melo bir öneriyle gelir.

Eda'nın cesareti Semiha Hanım'ı bir kez daha şaşırtmıştır. Torununun kendisine ve tehditlerine rağmen aldığı bu karar karşısında Semiha Hanım'ın başka bir planı vardır.

Eda ve Serkan hemen evlilik hazırlıklarına girişirler. İsteme töreni ve kına gecesi bütün karakterlerimiz için zorlayıcı bir süreç olacaktır. Bu birlikteliği istemeyenler için zaman daralmaktadır.

Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'de FOX'ta!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İlham Aliyev Donald Trump Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Hakan Arslan Emre Taşdemir Rıza Çalımbay Stjepan Tomas
Tüm Haberler Kar Kaza Otomobil Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sen Çal Kapımı 28. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı 29. yeni bölüm fragmanında neler olacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 18:41:23. #1.15#
title