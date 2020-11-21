Sen Çal Kapımı 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 19. bölüm izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak?
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Sen Çal Kapımı 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 19. bölüm izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak?

21.11.2020 16:50 | Son Güncelleme: 21.11.2020 16:54
Sen Çal Kapımı 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 19. bölüm izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak?

Reyting rekorları kıran Fox TV'nin Karadeniz dizisi Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Oyuncu kadrosuyla merakla beklenen Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı çıktı mı araştırılıyor. Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Sen Çal Kapımı yeni bölüm izle!

Sen Çal Kapımı en merakla beklenen diziler arasında yer alıyor. Peki Sen Çal Kapımı 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı 19. bölüm izleme linki! 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Çatı katındaki çökmenin Serkan'ın hatası olduğu düşünülür. Serkan hayatında ilk kez böylesine zor bir durumda kalır. Herkes hatta kendisi bile çizimde yaptığı bir hata yüzünden bunların yaşandığını düşünürken Serkan'ın asla böyle bir dikkatsizlik yapmayacağına inanan tek bir kişi vardır: elbette Eda!

Serkan, çökmeden kaynaklı zararı gidermeye çalışırken Eda çizimlerdeki hatanın nasıl olduğunu çözmeye kararlıdır.

Serkan'ın yeni bir eve çıkması Aydan'ı çok üzer, Eda'nın Aydan için muhteşem bir planı vardır. Bu sırada Ayfer, çiçekçiye gelen müşterinin aslında Efe'nin referansı ile değil Serkan sayesinde geldiğini öğrenir.

Eda Serkan'ın Selin'e olan davranışlarını yanlış yorumlar. Serkan kendisine uzak davranan Eda'nın peşine takılır ve onu üniversite kütüphanesinde bulur. Araları bozuk olsa bile birbirlerinden uzak kalamamaktadırlar. Gece boyunca birlikte vakit geçirirler.

Sen Çal Kapımı 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 19. bölüm izle! Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak?

SEN ÇAL KAPIMI 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı dizisinin 20. bölüm fragmanı yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz sitemizde olacaktır.

SEN ÇAL KAPIMI 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

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