Sen Çal Kapımı 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı hangi gün, saat kaçta?
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Sen Çal Kapımı 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı hangi gün, saat kaçta?

12.11.2020 22:18 | Son Güncelleme: 12.11.2020 22:22
Sen Çal Kapımı 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı hangi gün, saat kaçta?

Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrollerinde rol aldığı Sen Çal Kapımı 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı hangi gün, saat kaçta? Sen Çal Kapımı son bölümde neler oldu?

MF Yapım imzalı, ilk bölümü 8 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Altan Dönmez'in oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı Türk yapımı romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı hangi gün, saat kaçta?

SEN ÇAL KAPIMI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

FOX TV ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan Sen Çal Kapımı yeni bölümleri ile Çarşamba akşamları saat 20.00'da yayınlanıyor

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çatı katındaki çökmenin Serkan'ın hatası olduğu düşünülür. Serkan hayatında ilk kez böylesine zor bir durumda kalır. Herkes hatta kendisi bile çizimde yaptığı bir hata yüzünden bunların yaşandığını düşünürken Serkan'ın asla böyle bir dikkatsizlik yapmayacağına inanan tek bir kişi vardır: elbette Eda! Serkan, çökmeden kaynaklı zararı gidermeye çalışırken Eda çizimlerdeki hatanın nasıl olduğunu çözmeye kararlıdır. Serkan'ın yeni bir eve çıkması Aydan'ı çok üzer, Eda'nın Aydan için muhteşem bir planı vardır. Bu sırada Ayfer, çiçekçiye gelen müşterinin aslında Efe'nin referansı ile değil Serkan sayesinde geldiğini öğrenir.

SEN ÇAL KAPIMI İZLE!

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