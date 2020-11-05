Sen Çal Kapımı 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı hangi gün, saat kaçta? Sen Çal Kapımı izle!
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Sen Çal Kapımı 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı hangi gün, saat kaçta? Sen Çal Kapımı izle!

05.11.2020 22:00 | Son Güncelleme: 05.11.2020 22:14

FOX ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı izleyici tarafından takip edilmekte. Sen Çal Kapımı 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı hangi gün, saat kaçta? Sen Çal Kapımı izle!

Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in başrollerinde yer aldığı romantik drama türündeki yapım Sen Çal Kapımı 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı hangi gün, saat kaçta? Sen Çal Kapımı izle!

SEN ÇAL KAPIMI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

FOX ekranlarında yayınlanan, 18. bölümü yayınlanacak dizi, Çarşamba günü saat 20:00'de izleyici ile buluşacak.

SEN ÇAL KAPIMI 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Efe, Türkiye'nin en önemli ailelerinden birini holdinge müşteri olarak getirerek Serkan'ın güvenini kazanmaya çalışır. Oysa aslında Serkan'la ilgili gizli planları vardır. Aile büyük projelerini vermeden önce, evlerinin tadilatını yaptırarak şirketi tanımak ister. Evin tadilatıyla Eda ve Serkan ilgilenir, evin sahipleri Emre ve Aslı'yla arkadaş olurlar. Aslı özel bir sırrını Eda'yla paylaşınca, işler çığırından çıkar. Serkan ve Eda birçok yanlış anlaşılmaya yol açacak tatlı bir maceraya atılırlar.

SEN ÇAL KAPIMI İZLE!

Sen Çal Kapımı 18. bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı hangi gün, saat kaçta? Sen Çal Kapımı izle!

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