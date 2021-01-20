Sen bu akşam yat bir düşün
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Sen bu akşam yat bir düşün

20.01.2021 08:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 08:55
Sen bu akşam yat bir düşün

Güvenç Dağüstün, Twitter'a "Acayip bir kabus gördüm dün gece. İbo Show'a katılmışım. Kan ter içinde sıçradım yataktan" diye yazdı.

Güvenç Dağüstün, Twitter'a "Acayip bir kabus gördüm dün gece. İbo Show'a katılmışım. Kan ter içinde sıçradım yataktan" diye yazdı. Oktay Kaynarca yanıt verdi: "Sana daha korkunç o kadar şey sıralarım ki yaptığın yapmadığın, 'korkunç ve kabus' kelimelerini bir daha kullanmazsın!"

Dağüstün, Kaynarca'ya sitem etti: "Tercih meselesi Oktay'cım. Kaç arkadaşım gitmiş ayrıca. Benim üzüntüm o arkadaşlarımı sevdiğimden kaynaklıdır. Telefonlaşacak kadar da yakınız." Oyuncunun yanıtı ise şöyle oldu: "Arkadaşlarının yerine üzülmek! Tercih meselesi! İlk aklına geleni yazmak! Sen bu akşam bir bunların üstüne yat düşün! Özgürlük ama kırmadan dökmeden!"

Kaynak: Hürriyet

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