Sen Ben Lenin Filmi
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Sen Ben Lenin Filmi

Sen Ben Lenin Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Sen Ben Lenin filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Sen Ben Lenin filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Tek kurtuluş umudu turizm olan bir sahil kasabasına günün birinde dalgalar ahşap bir Lenin heykeli getirir. Annesiyle birlikte iki kişilik bir dünyada yaşayan fotoğrafçı Fikret (45), kasabaya yeni atanan idealist öğretmen İdil (25), dinlediği bir masala inanan Ümit (10), bir çay bahçesi açmak isteyen balıkçı Aziz (50) ve daha yüksek mevkiler peşinde koşan belediye başkanı Asaf (40), Lenin heykeli etrafında kendi hikâyelerini yeniden kurmaya girişirler.

Yönetmen: Tufan Taştan

Senaryo: Tufan Taştan, Barış Bıçakçı

Oyuncular: Barış Falay, Saygın Soysal, Melis Birkan, Serdar Orçin, Nur Sürer, Salih Kalyon, Hasibe Eren, Özgür Çevik, Binnur Kaya, Şerif Erol, Mustafa Kırantepe, Serkan Keskin, Nazlı Bulum, Murat Kılıç, Sarp Aydınoğlu, Barış Yıldız, Sarp Akkaya, Necip Memili, Bige Önal, Utku Çakar, Özcan Alper, Pelin Esmer, Emin Alper, Çiğdem Vitrinel, Vuslat Saraçoğlu

Filmin Türü: Kara Film

Orijinal Adı: You Me Lenin

Yapımcı Firma: İstanbul Dijital

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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