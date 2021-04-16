Sen Ben Lenin Filmi
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Tek kurtuluş umudu turizm olan bir sahil kasabasına günün birinde dalgalar ahşap bir Lenin heykeli getirir. Annesiyle birlikte iki kişilik bir dünyada yaşayan fotoğrafçı Fikret (45), kasabaya yeni atanan idealist öğretmen İdil (25), dinlediği bir masala inanan Ümit (10), bir çay bahçesi açmak isteyen balıkçı Aziz (50) ve daha yüksek mevkiler peşinde koşan belediye başkanı Asaf (40), Lenin heykeli etrafında kendi hikâyelerini yeniden kurmaya girişirler.
Yönetmen: Tufan Taştan
Senaryo: Tufan Taştan, Barış Bıçakçı
Oyuncular: Barış Falay, Saygın Soysal, Melis Birkan, Serdar Orçin, Nur Sürer, Salih Kalyon, Hasibe Eren, Özgür Çevik, Binnur Kaya, Şerif Erol, Mustafa Kırantepe, Serkan Keskin, Nazlı Bulum, Murat Kılıç, Sarp Aydınoğlu, Barış Yıldız, Sarp Akkaya, Necip Memili, Bige Önal, Utku Çakar, Özcan Alper, Pelin Esmer, Emin Alper, Çiğdem Vitrinel, Vuslat Saraçoğlu
Filmin Türü: Kara Film
Orijinal Adı: You Me Lenin
Yapımcı Firma: İstanbul Dijital
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com