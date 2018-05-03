Sen Anlat Karadeniz'de Pes Dedirten Hatayı, Dikkatli İzleyici Fark Etti
Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde Tahir'in, Nefes'e sarıldığı sahnede, Nefes'in atleti görünürken bir sonraki sahnede iç çamaşır ile kalması dikkatlerden kaçmadı.
ATV'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 14. bölümünde Vedat'ın adamları Nefes ve Tahir'in birlikte fotoğraflarını çekebilmek için şeytani bir plan yaptı. Dizideki tarihi hatada orada meydana geldi.
FOTOĞRAFLARININ ÇEKİLMESİNDEN KURTULAMADILAR
Genç kadını içine düştüğü zor durumdan onun çığlığına koşan Tahir kurtardı. Ancak fotoğraflarının çekilmesinden kurtulmadılar. Ancak orada bir detay gözlerden kaçmadı. Peki neydi o detay.
İÇ ÇAMAŞIRI DETAYI GÖZDEN KAÇMADI
Nefes ise Tahir'in sarıldığı sahnede Nefes'in atletini görüyorsunuz. Tam da bu anlarda atletli olan Nefes'in, bir sonraki sahnede iç çamaşırıyla kalmış olması dikkatli gözlerden kaçmadı.
YORUMLAR (89)
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Saçma sapan haberCevap Yaz Yayından Kaldır
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Arzu ben de yanindayim bunun dersini verelim varmisinnCevap Yaz Yayından KaldırARZU: Haklının herzaman yanındayımYayından Kaldır
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Ya yavsasin ben bunu anlaycak kapasitedeyim cvp bile vermem ama bana takmissss benim nicimle sacma seyler yazip duruyo sonrada ben yapmadim diyoo nasil bi karakter yaaaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Seni artik herkes tanio rambooo ama ben bunu yanina birakmam tmmm bel alti vurduuuunnnn hemde bi bayaaanaaaaaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır