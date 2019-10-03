Sen Anlat Karadeniz 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

03.10.2019 00:22

Sen Anlat Karadeniz 58. bölümüyle yine izleyicilerini ekrana kilitlemeyi başardı. Sevilen dizinin son bölümüne Mustafa'nın Aslan'ı evire çevire dövmesi damga vurdu.

SEN ANLAT KARADENİZ 58. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mustafa'ya ders vermek için başlayan hülle operasyonu kontrolden çıkar. Hülleci damat olarak Aslan'ın seçilmesi Mustafa'yı delirtir. Mustafa, Aslan'ı evire çevire döver. Kaleliler bu sefer de Aslan'ı şikayetinden vazgeçirmek için yollar ararlar. DNA raporu sonrası kafası karışan Ferhat hıncını istemeden de olsa Hazan'dan alır. Hazan'ın Ferhat'a söylediği bir tek söz Ferhat'ı çılgınca bir şey yapmaya iter. Bu durum ikisi için de sürpriz bir şekilde sonlanır.

SEN ANLAT KARADENİZ 59. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz 59. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.