Sen Anlat Karadeniz 55. yeni bölüm fragmanı yayında! Sen Anlat Karadeniz 54. son bölüm izle
Sen Anlat Karadeniz 54. son bölümü ile 3. sezona merhaba dedi. Sonrasında Sen Anlat Karadeniz 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Genco mahkemeye çıkıyor fakat Melek gerçeği söyleyemediği için serbest kalıyor. Yeni bölüm fragmanında ise Tahir'in elinden Genco'yu Ferhat kurtarıyor. Sen Anlat Karadeniz 55. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm tamamı...
Atv'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 54. bölümü ile dün akşam ekrana geldi. 3. sezon ilk bölümü yine nefesleri kesti. Bölüm sonrasında Sen Anlat Karadeniz 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Genco, Melek'in mahkemede gerçekleri söylememesi ile serbest bırakıldı. Fakat elinden kurtulup Nefes'e sığınan Zeynep'in anlattıkları sonrasında Tahir, Genco'nun evine baskına gider. Fakat Ferhat'ın namlusunun ucunda onu bırakmak zorunda kalır. İşte Sen Anlat Karadeniz 55. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme bağlantısı...
SEN ANLAT KARADENİZ 55. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde Genco'dan kurtulup Nefes'e sığınan Zeynep'in anlattıkları herkesi şok ediyor. Tahir, anlatıların karşısında Genco'nun evine gidip onu dövmeye başlıyor. Fakat Ferhat'ın silahı sırtına dayamasıyla mecburen bırakmak zorunda kalıyor.
SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
54. bölümde Tahir, Nefes'i son anda hastaneye yetiştirmeyi başarıyor. Fakat Tahir, hem Nefes'i hem de bebeği kaybetmenin korkusuyla adeta çıldırır. Bunun tek sorumlusu olan Genco'dan hesap sormaya gider. Ama Tahir hiç beklemediği bir şeyle karşılaşır. Bu arada Genco'nun yıllardır canını yaktığı genç bir kız Nefes'e sığınır. Artık Genco'nun yaptıklarının cezasını çekme vakti gelmiştir.