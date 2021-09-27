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Semt77 Yalovaspor "kural hatası" iddiasıyla federasyona başvurdu

AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Spor
Semt77 Yalovaspor

ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'a 86-85 yenilen Semt77 Yalovaspor, karşılaşmada kural hatası yapıldığı iddiasıyla maçın tekrarını talep etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'a 86-85 yenilen Semt77 Yalovaspor, karşılaşmada kural hatası yapıldığı iddiasıyla maçın tekrarını talep etti.

Semt77 Yalovaspor'dan yapılan açıklamada, 25 Eylül'de TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın 4. periyodunun bitimine 44.5 saniye kala yedikleri basket sonrası top çıkartırken, Bursaspor'un 5 numaralı oyuncusunun Semt77 Yalovaspor'dan 2 forma numaralı oyuncuya hücum saati 23 saniyeyi gösterdiği anda faul yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Faul sonrası sahamızdan top çıkartırken Basketbol kurallarının, '29.2.4 Eğer bir faul ya da ihlal sonucundaysa (saha dışına çıkan top için değil) ve o takımın, geri sahasındaysa şut saati 24 saniyeye ayarlanacaktır. Ön sahasındaysa, şut saati 14 saniyeye ayarlanacaktır' maddelerinde de açıkça görüldüğü gibi hücum saati 24 saniye olarak başlaması gerekirken masa hakemleri tarafından 14 saniye olarak başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Maçın hakemlerine itiraz etmelerine rağmen hücum saatinin 14 saniye olarak ayarlandığı aktarılan açıklamada, Semt77 Yalovaspor'un hücum ettiği sırada topun Bursaspor benchinin önünden dışarı çıktığında hücum saati 0.06'yı gösterdiği aktarıldı.

Oyun durduğu anda Semt77 Yalovaspor Başantrenörü Hakan Yavuz'un, maçın başhakemine hücum saati ile ilgili hatanın olduğunu, anında izlenme sisteminden izlenilmesini istediği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüntüleri izleyen maçın hakemleri hücum saatinin 0.06 olarak devam edeceğini söylediklerinde başantrenörümüz topun ilk oyuna sokulduğunda 24 saniyeden başlaması gerekirken 14 saniyeden başladığını beyan etmesine rağmen itirazının geçerli olmadığını söylemiştir. Tekrar görüntülerini izleyen maçın hakemleri hücum saatinin 0.06 olarak devam edeceğini söylediklerinde başantrenörümüz bir kez daha topun ilk oyuna sokulduğunda hücum süresinin 24 saniyeden başlaması gerekirken 14 saniyeden başladığına, hücum suresinin 10.6 saniye yapılmamasına itiraz ettiğimizi belirtmiştir."

Semt77 Yalovaspor kural hatası iddiasıyla federasyona başvurdu

Semt77 Yalovaspor kural hatası iddiasıyla federasyona başvurdu

Semt77 Yalovaspor kural hatası iddiasıyla federasyona başvurdu

Semt77 Yalovaspor kural hatası iddiasıyla federasyona başvurdu

AA / Sıtkı Yıldız - Spor Haberleri
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Haber: Semt77 Yalovaspor 'kural hatası' iddiasıyla federasyona başvurdu - Haberler Spor
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