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Semt77 Yalovaspor Ergi Tırpancı'yı renklerine bağladı

Semt77 Yalovaspor Ergi Tırpancı'yı renklerine bağladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Semt77 Yalovaspor, guard ve forvet pozisyonlarında görev yapan 22 yaşındaki Ergi Tırpancı'yı kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Semt77 Yalovaspor, guard ve forvet pozisyonlarında görev yapan 22 yaşındaki Ergi Tırpancı'yı kadrosuna kattı.

Semt77 Yalovaspor'dan yapılan açıklamada, genç oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi. Bu sezona HDI Sigorta Afyon Belediye'de başlayan Ergi, Fenerbahçe altyapısında yetişti. 2.03 metre boyundaki Ergi, geçtiğimiz yıl ING Basketbol Süper Ligi'nde OGM Ormanspor formasıyla ter dökmüştü. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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