Semt77 Yalovaspor'da Hakan Yavuz dönemi başladı

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor, Süper Lig'de de görev yapan 60 yaşındaki tecrübeli koç Hakan Yavuz ile anlaştı.

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor, Süper Lig'de de görev yapan 60 yaşındaki tecrübeli koç Hakan Yavuz ile anlaştı.

Ligde son olarak Bornova Belediyespor'a 91-66 yenilen Semt77 Yalovaspor'da yönetim kurulu, aldığı karar doğrultusunda Murat Yolcu ile yılların ayrılmasına karar vermişti.

Yalova ekibinde Yolcu'nun ayrılığı sonrasında daha önce Süper Lig takımlarında da görev alan ve ligin en tecrübeli çalıştırıcıları arasında gösterilen Hakan Yavuz'la anlaşma sağladı.

Erkekler Basketbol Ligi'nde iki de şampiyonluk sevinci yaşayan tecrübeli başantrenör, Yalova ekibinde geride kalan haftalarda görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Erdik