Semt77 Yalovaspor'da Hakan Yavuz dönemi başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Semt77 Yalovaspor'da Hakan Yavuz dönemi başladı

10.12.2020 10:51 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:54
Semt77 Yalovaspor'da Hakan Yavuz dönemi başladı

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor, Süper Lig'de de görev yapan 60 yaşındaki tecrübeli koç Hakan Yavuz ile anlaştı.

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi ekiplerinden Semt77 Yalovaspor, Süper Lig'de de görev yapan 60 yaşındaki tecrübeli koç Hakan Yavuz ile anlaştı.

Ligde son olarak Bornova Belediyespor'a 91-66 yenilen Semt77 Yalovaspor'da yönetim kurulu, aldığı karar doğrultusunda Murat Yolcu ile yılların ayrılmasına karar vermişti.

Yalova ekibinde Yolcu'nun ayrılığı sonrasında daha önce Süper Lig takımlarında da görev alan ve ligin en tecrübeli çalıştırıcıları arasında gösterilen Hakan Yavuz'la anlaşma sağladı.

Erkekler Basketbol Ligi'nde iki de şampiyonluk sevinci yaşayan tecrübeli başantrenör, Yalova ekibinde geride kalan haftalarda görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Erdik

İlgili Haberler

Kağıtspor deplasmanda konuk olduğu Semt77 Yalovaspor'u 70-58 mağlup etti
Kağıtspor deplasmanda konuk olduğu Semt77 Yalovaspor'u 70-58 mağlup etti
Sivasspor'da Hakan Arslan çalışmalara başladı
Sivasspor'da Hakan Arslan çalışmalara başladı
3. Lig: Isparta 32 Spor: 1 Yalovaspor: 2
3. Lig: Isparta 32 Spor: 1 Yalovaspor: 2
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Erkan Akçay Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Şener Şen Ezgi Mola Öner Erkan Nesrin Cavadzade
Spor Samatta Şenol Güneş Sinan Gümüş Ersun Yanal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Psg Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Semt77 Yalovaspor'da Hakan Yavuz dönemi başladı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 10:54:36. #1.15#
title