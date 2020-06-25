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Semt sahaları için arazi tespit çalışmaları başladı

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Giresun'a yapılacak olan semt spor sahaları için arazi tespit çalışmaları başladı.

Semt sahaları için arazi tespit çalışmaları başladı
25.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:07

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Giresun'a yapılacak olan semt spor sahaları için arazi tespit çalışmaları başladı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun Ankara'daki temasları sonucu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Giresun'a dört adet sentetik çim yüzeyli semt spor sahası yapılması kararlaştırılmış ve protokol imzalanmıştı. Giresun Belediyesi tarafından yer belirleme çalışmaları başladı ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu Aksu Mahallesi Abacıbükü mevkiinde mülkiyeti belediyeye ait olan arazide incelemelerde bulundu. Semt sahalarından birinin bu araziye yapılacağını bildiren Başkan Şenlikoğlu, diğer üç saha için ise arazi tespit çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Başkan Şenlikoğlu "Semt sahalarının tamamlanmasının ardından gençlerimiz rahat bir ortamda sporlarını yapabilecekler. Şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi spora özendirmek, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak ve sağlıklı spor yapabilmeleri amacı ile futbol, voleybol ve basketboldan oluşan semt spor sahaları dört farklı mahallede hizmete girecek. İnşallah önümüzdeki süreçte semt spor sahalarının sayısını artıracağız" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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