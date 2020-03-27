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Semt pazarlarındaki kurallar yeniden düzenlendi, Tezgahlar 3 metre mesafeyle kurulacak

Türkiye genelinde il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazarlarında uyulması gereken kurallar koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendi

27.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:44
Semt pazarlarındaki kurallar yeniden düzenlendi, Tezgahlar 3 metre mesafeyle kurulacak

Türkiye genelinde il, ilçe ve beldelerdeki semt pazarlarında uyulması gereken kurallar koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendi. İçişleri Bakanlığı, bu bağlamda 81 il valiliğine ek genelge gönderdi.

Buna göre, vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda/temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak ve benzeri zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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