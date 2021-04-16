Semt pazarlarındaki fiyatlar denetlendi
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Semt pazarlarındaki fiyatlar denetlendi

İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - Haberler | Yerel

Semt pazarlarındaki fiyatlar denetlendi Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, Fiyat artışlarının önüne geçebilmek adına şehir merkezinde bulunan semt pazarlarındaki temel gıda ürünlerini denetleyerek, tezgahtaki fiyatı ile geliş fiyatlarını inceledi.

Semt pazarlarındaki fiyatlar denetlendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, Fiyat artışlarının önüne geçebilmek adına şehir merkezinde bulunan semt pazarlarındaki temel gıda ürünlerini denetleyerek, tezgahtaki fiyatı ile geliş fiyatlarını inceledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerini alırken fiyat artışlarına maruz kalmamaları adına şehir merkezindeki denetimlerini artırdı. Şanlıurfa'da Ramazan ayının gelmesi ile birlikte fırsatçılığa ve vatandaşlara karşı fahiş fiyat uygulanmasına geçit vermeyen Büyükşehir zabıta ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı semt pazarlarında denetime çıktı.

Şanlıurfa'nın farklı semt pazarlarına giden ekipler tezgahlardaki ürün fiyatlarıyla hal pazarından alınan ürünlerin fiyat karşılaştırmasını yaparak fahiş fiyat uygulayan satıcıları Ticaret İl Müdürlüğüne bildirerek haklarında cezai işlem yapılıyor.

Semt pazarlarındaki fiyatlar denetlendi
Semt pazarlarındaki fiyatlar denetlendi
Semt pazarlarındaki fiyatlar denetlendi
Semt pazarlarındaki fiyatlar denetlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI

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