Semt pazarlarında virüs durgunluğu
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Semt pazarlarında virüs durgunluğu

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle semt pazarlarındaki satışlar neredeyse yarıya düştü.

Semt pazarlarında virüs durgunluğu
17.06.2020 14:14 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:18

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle semt pazarlarındaki satışlar neredeyse yarıya düştü.

Korona virüsü nedeniyle pazar alanlarında kurallar dahilinde satışlar devam ederken, maskesiz vatandaşların alana girmesine izin verilmiyor. Pazarcılar arasında tedbir amaçlı konulan sosyale mesafeler korona virüsün yayılmasına karşı alınan önlemler arasında olsa da bazı insanlar yine de pazar alanlarına gitmeye çekiniyor. Pazarcı esnafı, bir süredir işlerinin öncelere göre yüzde 50 daha az olduğunu belirterek, kimi esnafın tezgahını açmaya dahi gelmediğini ifade ediyor.

Vatandaşlar ise haftanın belirli günlerinde kurulan pazar alanlarını tercih ettiklerini ancak ihtiyaçlarını alıp hemen geri evlerine döndüklerini, satın aldıkları sebze ve meyveleri bir süre ayrı bir yerde beklettiklerini ifade ediyor. - ORDU

Kaynak: İHA

Manşet

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