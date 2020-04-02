Semt pazarlarında sıkı önlemler Semt pazarlarında sıkı önlemler Zabıta ekipleri önce ateş ölçtü sonra içeriye aldı Çin'de ortaya çıkarak bütün Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid19) salgınının ardından yetkililer bir çok önlem alıyor.

Semt pazarlarında sıkı önlemler

Zabıta ekipleri önce ateş ölçtü sonra içeriye aldı

BURSA - Çin'de ortaya çıkarak bütün Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid19) salgınının ardından yetkililer bir çok önlem alıyor. Son yapılan genelgede semt pazarlar alanlarında giriş ve çıkışlarına yönelik. İnegöl'de her perşembe kurulan Merpa pazarı alanına vatandaşlar alışveriş yapmak için gelmeye devam ederken, Zabıta ekipleri pazara gelen herkesin tek tek ateşini ölçelerek içeriye alıyor. Öte yandan bazı vatandaşların çocuklarıyla pazara gelmesi dikkat çekerken 65 yaş üstü vatandaşların pazarlara gelmesi yine dikkat çekti.

Çin'de ortaya çıkarak bütün Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid19) salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek, vatandaşlarımızın sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla il ve ilçelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde tedbirler üst seviye çıkarıldı. Yayınlanan genelgeyle artık pazarlarda girişi çıkış noktaları oluşturuldular. Ayrıca zabıta ekipleri de

pazara gelen herkesin ateşi ölçelerek içeriye alıyor. Genelgede pazar alanlarına ve marketlere çocukların gelmesi yasaklanmıştı ancak inegöl'de bazı vatandaşların çocuklarıyla gelmesi dikkat çekti.

Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Sebzeciler ve Meyveciler odası başkanı Vehbi Durgut her gün farklı genelgeler geliyor bize. Bunların hepsi vatandaşlarımızın sağlığı için bizde gelen genelgeleri esnaf olarak uygulamaya çalışıyoruz. Son yapılan genelgede pazar alanlarının giriş ve çıkışlarıyla ilgili. Merpa pazar yerinde şuanda iki farklı noktada giriş ve çıkışlar yapılıyor. Eski rağbetler kalmadı pazarlara vatandaşlarda korkuyor gelenlerde hemen alıp gitme telaşında. Zabıta ve polis ekipleri de denetim yapıyor. Bundan önceki genelgede pazarlara çocukların gelmesi yasaklanmıştı ama yine bazı vatandaşlarımız çocuklarıyla geliyor bunları görüyoruz. Bazı ürünlerde fiyatlarda yükselme var bazılarında ise düşüş bunlar normal. Pazara gelenlerin en çok tercih ettiği limon olurken bunu portakal, mandalina kısacası C vitamini ürünler daha çok tercih ediliyor diye konuştu.

Kaynak: İHA