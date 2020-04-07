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Zabıta Müdürlüğü, Silivri, Zabıta, Güncel

Semt pazarlarında sıkı denetimler devam ediyor

Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarının giriş ve çıkışlarına mobil dezenfektan yerleştirdi.

07.04.2020 09:53 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:54
Semt pazarlarında sıkı denetimler devam ediyor

Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarının giriş ve çıkışlarına mobil dezenfektan yerleştirdi. Ekipler, esnafı ve vatandaşları maske kullanımı, sosyal mesafe ve el ile ürün seçilmemesine yönelik yasaklar konusunda bilgilendirdi.

Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Selimpaşa ve Pazartesi pazarında denetimler yaparak koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen hijyen kurallarını uygulamaya devam etti. Pazarların giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturan ekipler, alışverişe gelenleri mobil dezenfektan ünitesine yönlendirdi. Eldiven ve maskesi bulunmayan vatandaşların temin etmesi sağlanarak, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan market, pazar ve toplu taşıma araçları gibi kalabalık ortamlarda maske takma zorunluluğu hakkında bilgilendirildi. Ayrıca ürün seçme yasağı ve üç metre kuralı hatırlatıldı.

ESNAFLARA SIKI DENETİM

Zabıta ekipleri, yalnızca gıda ve temizlik ürünlerinin satışına izin verilen semt pazarlarında esnafı da bilgilendirdi. Pazartesi pazarında tezgahlar tek tek gezilerek maske ve eldiven denetlemesi yapılırken, hijyen kurallarına dikkat edilmesi için uyarılarda bulunuldu. Zabıta Müdürü Selçuk Efe de denetimlere katılarak esnaf ve vatandaşların sorularını yanıtladı.

YILMAZ: KONTROLÜ ELDEN BIRAKMIYORUZ

Pazar denetimlerini değerlendiren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, halk pazarlarında rutin denetimlerin artırıldığını ifade ederek, "İlçemizde kurulan tüm halk pazarlarında İçişleri Bakanlığımızca yayınlanan genelgeler doğrultusunda denetimler gerçekleştiriyoruz. Buna ek olarak, pazar giriş çıkışlarını kontrol altına aldık. Pazar alışverişi yapan vatandaşlarımız ve pazar esnafımız zabıta ekiplerimizce sürekli bilgilendiriliyor. Giriş ve çıkışlara koyduğumuz dezenfektan ünitemiz ile tedbirlerimizi artırdık. Toplum sağlığı için ilçe genelinde olduğu gibi halk pazarlarımızda da kontrolü elden bırakmıyoruz. Her şey vatandaşımızın sağlığı için" dedi.


Kaynak: DHA

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