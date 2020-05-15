Semt pazarlarında Kovid-19 tedbirleri denetlendi Adana'da, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında, yeni tip koronavirüsle mücadele (Kovid-19) kapsamındaki kurallara uyulup uyulmadığı denetlendi.

Adana'da, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında, yeni tip koronavirüsle mücadele (Kovid-19) kapsamındaki kurallara uyulup uyulmadığı denetlendi.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetim kapsamında 7 farklı noktada kurulan semt pazarlarında çalışma yaptı.

Ekipler, pazara gelen vatandaşların maske takıp takmadıklarını kontrol etti. Semt pazarı içerisinde sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını da denetleyen ekipler, vatandaşlara maske de dağıttı.

Denetimlerde, zaman zaman polis aracından da anonslar yapılarak vatandaşlar uyarıldı.

Kaynak: AA