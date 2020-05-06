Semt pazarlarında koronavirüs tedbirleri

İstanbul'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına uyulması konusunda yapılan çağrılar doğrultusunda bazı pazar yerlerinde yoğunluk oluşmazken, bazılarında sosyal mesafeye dikkat edilmedi.