Semt pazarlarında korona tedbirleri elden bırakılmadı
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Semt pazarlarında korona tedbirleri elden bırakılmadı

Semt pazarlarında korona tedbirleri elden bırakılmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hafta içi kurulan semt pazarlarında korona virüs (Covit-19) tedbirleri elden bırakılmazken, pazarlarda sürekli denetim yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hafta içi kurulan semt pazarlarında korona virüs (Covit-19) tedbirleri elden bırakılmazken, pazarlarda sürekli denetim yapıldı.

Semt pazarlarında denetim yapan polis ekipleri, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşları pandemi kurallarına uyulması yönünde uyardı. Pandemi tedbirleri kapsamında, tam kapanma sürecinin bitmesinin ardından Şuhut İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun almış olduğu karar kapsamında hafta içi kurulan semt pazarlarında Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinin desteği ile İl Salgın Denetim ekipleri tarafından pandemi denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde pazar esnaflarına ve vatandaşlara yönelik maske, mesafe ve temizlik kuralları ile ilgili bilgilendirmeler aktarıldı. Akabinde pandemi sürecinde alınan kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Semt pazarlarında korona tedbirleri elden bırakılmadı
Semt pazarlarında korona tedbirleri elden bırakılmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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