Semt pazarlarında kontrollü satış
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Semt pazarlarında kontrollü satış

Semt pazarlarında kontrollü satış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile kurulmasına izin verilen pazarlar Kilis'te yoğun ilgi gördü.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile kurulmasına izin verilen pazarlar Kilis'te yoğun ilgi gördü. Görevliler semt pazarlarına gelerek alış veriş yapanları kurallara uyması konusunda uyarılarda bulundu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de semt pazarları kuruldu. Kilis Valiliği yoğunluğun yaşanmaması için Kilis kent merkezinde 3 ayrı semtte pazarlar oluşturulmasına karar verdi. Semt pazarlarının girişleri, demir bariyerler ile kapatılırken, içeriye girişler kontörlü bir şekilde vatandaşların girmesine izin veriliyor. Evlerine en yakın olan 3 ayrı semt pazarında gelen vatandaşlar alış veriş yapıyor. Girişleri maske ve dezenfekte hazır bulunurken, Zabıta ve güvenlik güçleri semt pazarlarının içerisindeki satıcıları ve vatandaşları maske takmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıyor. Yoğunluk olmaması için görevliler vatandaşları uyarıyor. - KİLİS

Semt pazarlarında kontrollü satış
Semt pazarlarında kontrollü satış
Semt pazarlarında kontrollü satış
Semt pazarlarında kontrollü satış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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