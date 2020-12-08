- Semt pazarlarında HES kodu uygulaması
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- Semt pazarlarında HES kodu uygulaması

08.12.2020 20:27 | Son Güncelleme: 08.12.2020 20:31

- Semt pazarlarında HES kodu uygulaması Kütahya'da, zabıta ekipleri tarafından semt pazarlarında HES kodu uygulaması yapıldı.

- Semt pazarlarında HES kodu uygulaması

KÜTAHYA - Kütahya'da, zabıta ekipleri tarafından semt pazarlarında HES kodu uygulaması yapıldı.

Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan genelgede, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması getirilmesi nedeniyle, hafta sonu açılan pazar yerleri Pazartesi gününe alındı.

Pazarcı esnafı, aralarında sosyal mesafe kurallarına göre boşluk bırakarak tezgahlarını açtı. Pazarcı esnafının HES kodunu sorgulayarak tezgahlarını açmalarına izin verildi. Vatandaşlar ise kapalı pazar yeri girişinde HES kodu sorgulaması yaparak içeri alındı. Pazar yeri içerisinde de zaman zaman vatandaşlar maske ve mesafe konusunda görevli ekipler tarafından uyarıldı. Pazartesi pazarı ile başlayan HES kodu uygulaması bundan sonra kurulacak tüm pazar yerlerinde uygulanacak.

Ayrıca Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Pazar kurulmadan öncesinde dezenfeksiyon işlemleri titizlikle yapıldı.

- Semt pazarlarında HES kodu uygulaması
- Semt pazarlarında HES kodu uygulaması
- Semt pazarlarında HES kodu uygulaması
- Semt pazarlarında HES kodu uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN EFE

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